Tutuklanan Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Savcılıkta Destek Faktoring hisselerindeki olağanüstü yükseliş, Tera Yatırım ve fonların işlemleri ile şirket hisselerinin piyasa değerindeki dikkat çekici artış mercek altına alındı.

Kumova, savcılığın şirket değerinin yaklaşık 15 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye ulaşmasına ilişkin sorusuna, “Bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır” yanıtını verdi. Kumova, buna rağmen herhangi bir sorgulama yapmadığını belirterek SPK denetimine güvendiğini anlattı.

"HALKA ARZDA TERA İLE ANLAŞTI"

Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding’in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti.

Destek Faktoring’in Şubat 2025’te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını söyledi.

Şirketin yüzde 25’inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20’lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5’lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü anlattı. Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını söyledi.

1,3 TRİLYONLUK DEĞERLEME İTİRAFI: "ANORMAL BİR RAKAM"

Savcılığın sorgusunda en dikkat çekici başlıklardan biri Destek Faktoring’in piyasa değerindeki yükseliş oldu. Savcılık, Kumova’ya, “46 TL’den yaklaşık 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL’ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?” diye sordu.

Kumova ise söz konusu rakamı kendisinin de olağan dışı bulduğunu kabul ederek şu yönde beyanda bulundu: “Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum.”

Kumova, hisse değeri ve satışlarıyla ilgilenmediğini, şirketin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirterek yükselişe ilişkin herhangi bir sorgulama yapmadığını söyledi. SPK’nın süreci denetlediğini düşündüğünü ifade eden Kumova, anormal bir durum bulunması hâlinde kendilerine bildirim yapılacağı kanaatinde olduğunu anlattı.

KUMOVA: “TEK BİR LOT DAHİ ALIP SATMADIM”

Kumova, hissenin ciddi şekilde değer kazandığını kabul ederken halka arzın ardından bir yıl boyunca şirket hisselerini satmasının yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde kendisinin ve şirketinin tek bir lot dahi alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini savunan Kumova, bir yıllık yasak sona erdikten sonra ise şirketin ticari faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Destek Faktoring’in yaklaşık yüzde 1’lik hissesini satmak istediğini söyledi.

Bu kapsamda Emre Tezmen, Emir Sarp Yener ve “Erdin” isimli kişiyle görüşme yaptığını anlatan Kumova, başlangıçta yüzde 5 oranında hisse satmayı düşündüğünü ancak piyasa koşulları gerekçe gösterilerek yüzde 1’lik satışta anlaşıldığını belirtti.

Kumova’nın anlatımına göre hisse yaklaşık 800 TL seviyesindeyken, yüzde 20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 TL seviyesinden yüzde 1 oranında hisse satıldı. Kumova, işlemin özel emirle gerçekleştirildiğini ve KAP’a bildirildiğini ifade etti.

KUMOVA: “60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM”

Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS’a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova’ya sordu.

Kumova bu soruya verdiği yanıtta dikkat çekici bir ifade kullanarak, “60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim” dedi.

Ancak Kumova, işlemlerin borsa tahtası üzerinden gerçekleştirildiğini, kendisinin veya şirketinin bu işlemlere müdahale etme imkânının bulunmadığını savundu.

"DEV BANKALARDAN 4 KAT BÜYÜK OLMASI ANORMAL BİR DURUMDUR!"

Savcılık sorgusunda Kumova’ya şirket değerinin ulaştığı büyüklük üzerinden bir başka dikkat çekici soru daha yöneltildi: “Garanti Bankası veya Yapı Kredi Bankası değerinin 4 kat büyüklüğe ulaştığında burada bir manipülasyon ya da dolandırıcılık görmediniz mi?”

Kumova, “Sormuş olduğunuz 4 kat büyüklük anormal bir durumdur” karşılığını verdi. Hissedeki artışın kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini savunan Kumova, yükselişten memnun olduğu dönemlerin de bulunduğunu gizlemedi.

Kumova, bir yıllık satış yasağı sonrasında hisselerin yüksek değerde olmasının kendisine kâr sağlayabilecek olması nedeniyle, “Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu” ifadesini kullandı.

“TERA’NIN YAPTIĞININ AYNISINI VE DAHA FAZLASINI PUSULA’DA GÖRDÜK”

Savcılık, Kumova’ya Tera veya Pusula üzerinden şirket hisselerinde büyük kazançlar sağlandığı yönünde bilgi sahibi olup olmadığını ve bu konuda herhangi bir devlet kurumuna başvurup başvurmadığını da sordu.

Kumova, ticari faaliyetleri nedeniyle fonları takip ettiklerini belirterek şu beyanda bulundu: “Tera’nın yapmış olduğu işlemlerin aynısının ve daha fazlasının Pusula tarafından yapıldığını da gördük. Yani bu açık, herkes tarafından görülebilir bir şeydi.”

Buna karşın Kumova, herhangi bir kuruma başvurmadığını söyledi. SPK ve BDDK’nın söz konusu işlemleri gördüğünü ve denetlediğini düşündüğünü ifade etti.

SAVCILIKTAN “FON PARASIYLA MANİPÜLASYON” SORUSU

Savcılık sorgusunda Tera’nın para piyasası fonları üzerinden aldığı kredilerin usulsüz biçimde Tera’ya aktarılıp aktarılmadığı ve bu parayla Destek Faktoring hisselerinin yeniden alınarak manipülatif işlemlere devam edilip edilmediği de Kumova’ya soruldu.

Kumova ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgisinin bulunmadığını savundu.

Tera yöneticilerinin Destek Faktoring hisselerinde manipülasyon yaptığı veya hisselerin açık fonlara aktarılması sırasında elden komisyon alındığı yönünde herhangi bir duyum alıp almadığı sorusuna da Kumova, “Herhangi bir duyumum olmadı” yanıtını verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kumova ifadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem yapmanın ticari hedefleri arasında bulunmadığını, halka arzın amacının şirketin öz kaynağını artırarak ticari büyüme sağlamak olduğunu savunan Kumova, dosyada adı geçen Emre Tezmen ve Tera Yatırım ile ilişkisinin ticari faaliyetlerle sınırlı olduğunu söyledi.

Şirket hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri süren Kumova, açıklanan kârların da şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu. Kumova’nın avukatı ise müvekkilinin beyanlarının ilgili kurumların kayıtlarıyla doğrulanabileceğini belirterek serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon işlemleri ve sermaye piyasasındaki para hareketlerine ilişkin yürüttüğü çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.