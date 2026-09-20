"Bir kırmızı kart daha çıkmalıydı" Eski hakemler dev maçı yorumladı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin Mohamed Salah’ın 3 gol ve 1 asistlik performansıyla 4-0 kazandığı mücadelede hakem kararları da gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından eski hakemler Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel, maçta yaşanan iki kritik pozisyonu Trio programında değerlendirdi. Uzman isimler, her iki pozisyonda da ciddi faul kriterlerinin oluştuğu görüşünde birleşti.

70. DAKİKADA KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI

Mücadelenin 70. dakikasında Savic’in Leroy Sane’ye yaptığı müdahale sonrası hakem sarı kart gösterdi. Pozisyonu değerlendiren eski hakemler, kararın hatalı olduğu görüşünü dile getirdi.

Bülent Yıldırım, müdahalenin ciddi faul kriterlerini karşıladığını belirterek, "Hakem pozisyonu görmüş ve sarı kartla değerlendirmiş. Hız ve sürat konusunda bir şüphe yok. Ciddi faulün kriterleri bence oluştu. O yüzden kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Benim için net bir kırmızı kart"

dedi.

Aleks Taşçıoğlu da sarı kartı destekleyecek bir unsur bulunmadığını ifade ederek, "Kramponun altıyla, çivileriyle net bir şekilde Sane'nin kaval kemiğinin yan tarafına müdahale var. Sahada da kırmızı kart olması gerekiyordu. VAR müdahalesinin de bu yönde davet edilmesi gerekiyordu hakemin" şeklinde konuştu.

Seçim Demirel ise ciddi faul kriterlerinin tamamının oluştuğunu belirterek, kırmızı kart ve VAR müdahalesi gerektiğini söyledi.

UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI DOĞRU BULUNDU

Karşılaşmanın 85. dakikasında ise Lesley Ugochukwu, rakibinin dizine yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Seçim Demirel, VAR müdahalesinin ve çıkan kırmızı kartın doğru olduğunu belirterek, "Ciddi faulün bütün kriterleri doğru. İki pozisyonda da hakem çok yakın. Kırmızı kart değerlendirmesi doğru olurdu. Fakat VAR yardımıyla çıktı" ifadelerini kullandı.

Bülent Yıldırım da müdahalenin karşılığının kırmızı kart olduğunu vurgularken, VAR'ın doğru şekilde devreye girdiğini söyledi.

Aleks Taşçıoğlu ise Ugochukwu'nun kramponunun çivileriyle rakibinin dizine doğru bastığını belirterek, sahada doğrudan kırmızı kart çıkması gerektiğini savundu. Taşçıoğlu, VAR'ın pozisyonda doğru müdahalede bulunduğunu ancak 70. dakikadaki Savic-Sane pozisyonunda da benzer bir müdahalenin gerektiğini ifade etti.