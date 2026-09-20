Macaristan Başbakanı Magyar’a festivalde saldırı

Macaristan'ın Szekszárd kentinde düzenlenen geleneksel hasat festivali kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a saldırı düzenlendi.

MACARİSTAN BAŞBAKANINA FESTİVALDE SALDIRI

Festival alanında vatanaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada, stantların yakınında bulunan kimliği belirsiz bir kişi tarafından Magyar’ın yüzüne içecek fırlatıldı. Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlileri, eylemi gerçekleştiren şahsa anında müdahale ederek kişiyi alandan uzaklaştırdı.

MAGYAR’DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden festival görüntülerini ve değerlendirmelerini paylaşan Magyar, saldırgana sert tepki gösterdi. Saldırganın yüz yüze gelme cesareti gösteremediğini vurgulayan Magyar, "Herkesin harika vakit geçirmesi ve yüzlerce insanla sohbet edip fotoğraflar çektirmemiz o ‘beyefendiyi’ rahatsız etmiş olmalı. Tabii ki yaklaşacak ve gözlerimin içine bakacak kadar cesur değildi. Cesaret toplamak için sarhoş olmuş, başarısız bir Orban savaşçısı" ifadelerini kullandı.

Ülkede siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bu dönemde Peter Magyar daha önce de benzer bir sözlü ve fiziksel tacize uğramıştı. Budapeşte’deki Nyugati Tren İstasyonu’nda canlı yayın yaptığı sırada yaşlı bir vatandaşın tükürüklü saldırısına maruz kalan Magyar, bu tür eylemlerin toplumsal kutuplaşmadan kaynaklandığını belirtmişti. Şikayetçi olmadığını dile getiren Macar lider, halk arasındaki öfke ve tepkilerin eski iktidar dönemindeki siyasi propagandalardan beslendiğini savunmuştu.