Altın fiyatları tepetaklak! 21 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatı, yıl sonu için bomba tahmin

Cuma gününü gram altın yüzde 0,87 artışla 6 bin 864 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın 6 bin 833 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da süren bölgesel gerilimler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutarken, akaryakıt fiyatlarındaki artış ekonomilerin büyüme ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılıyor.

YIL SONU İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Finans Analisti İslam Memiş, olumlu piyasa koşullarında yıl sonuna kadar ons altında 5 bin dolar seviyesinin test edilebileceğini söyledi. Bu rakamın bir tahmin olduğunu ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.

Memiş, fiziki altına yönelik talebin hem bireysel yatırımcılar hem de merkez bankaları tarafında güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu talebin uzun vadeli fiyatlamaları destekleyen unsurlardan biri olduğunu söyledi.