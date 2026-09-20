Savcı odasında verdiği pozla gündem olmuştu! Avukat Buket Tekışık hakkında yeni gelişme
Savcının odasında çektirdiği fotoğrafla gündem olan avukat Buket Tekışık'ın tutuklandığı bildirildi. Tekışık'ın “Yargısal süreçlere menfaat karşılığı müdahale” suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.
İSTANBUL'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2’si avukat 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan avukatlardan birinin, yaklaşık iki yıl önce savcının odasında çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen Buket Tekışık olduğu öğrenildi.
Tekışık, daha önce yaptığı açıklamalarda fotoğrafları savcının odası boşken hatıra amacıyla çektirdiğini ve “Savcının odasına istediğim gibi girer çıkarım.” ifadelerini kullanmıştı.
SAVCININ ODASINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLA GÜNDEM OLMUŞTU
Tutuklanan avukatlardan birinin, yaklaşık iki yıl önce savcının odasında çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen Buket Tekışık olduğu öğrenildi.
"SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER ÇIKARIM"
Tekışık, daha önce yaptığı açıklamalarda fotoğrafları savcının odası boşken hatıra amacıyla çektirdiğini belirterek, “Savcının odasına istediğim gibi girer çıkarım.” ifadelerini kullanmıştı.