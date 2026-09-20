Galatasaray'da ortalığı karıştıracak iddia! Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında ortaya koyduğu etkisiz futbol, Sarı-Kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Sezonun en çaresiz görüntülerinden birini verdiği belirtilen Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki isim ise teknik direktör Okan Buruk oldu.

Sabah'ın haberine göre; Yönetim içerisinden bazı isimlerin de maçın 72. dakikasında kırmızı kart gören Buruk'un performansını sorguladığı belirtildi.

Söz konusu yöneticilerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Bu maçta gerçekle yüzleştik. Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Yöneticilerin bu sözlerinin ardından akıllara "Okan Buruk'la yollar ayrılıyor mu?" sorusu geldi. Trabzonspor karşısındaki aldığı mağlubiyet, Galatasaray taraftarlarının da tepkisine neden oldu. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Okan Buruk'a yönelik sert eleştiriler yer aldı.

2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 6 maçın 2'sini gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Erzurumspor FK ve Kocaelispor maçlarını gol yemeden bitirdi.

İLK 6 HAFTADA 10 GOL YİYEREK

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevine 2022-2023 sezonu başında geçen Buruk, son 5 sezonda ilk 6 lig maçında en fazla gol yediği dönemi geçiriyor.

Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde sadece 4 gol gördü. İlk şampiyonluğun ardından savunmada daha iyi bir performans sergileyen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk 6 maçında yalnızca 3 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 2024-2025 sezonunda ise ilk 6 haftada sadece 5 gol yedi. Ligin ilk 6 maçı itibarıyla savunmada en iyi dönemini 2025-2026'da geçiren Okan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu sezonun ilk 6 haftasında kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, bu sezon ise ilk 6 haftada 10 gol yiyerek savunmadaki en kötü sezon başlangıcını yaptı.