Okan Buruk, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçının ikinci yarısında Okan Buruk, kırmızı kart gördü.

Trabzonspor'un 3-0 önde olduğu anda Okan Buruk, önce kendine ayrılan alanın dışına çıktığı için hakem Batuhan Kolak tarafından 70'de sarı kart gördü.

72. dakikada Sane'ye yapılan bir faul sonrasında ise Batuhan Kolak, Okan Buruk'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karar sonrası Okan Buruk, çok şaşırdı ve bir süre sahada kaldıktan sonra tribüne gitti.