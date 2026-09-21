Bu kez farklı hikayede buluştular! Doktor Ela'nın Levent'ten intikamı
Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin en sevilen çifti Ela ve Levent Yasemin Ergene'nin yeni projesi Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geliyor. Farklı konu ve oyuncularla süren dizide Kutsi sürprizi izleyiciyi çok şaşırtacak...
Tuzlu Kahve'nin dördüncü bölümünde izleyenleri heyecanlandıran bir sürpriz yaşanıyor. Yıllar önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent olarak izleyici karşısına çıkan Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra bu kez farklı bir hikâyede karşı karşıya gelecek.
Yeni dizi Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Kutsi konuk oyuncu olarak dahil olacak. Yeni bölümde Elit karakterini canlandıran Yasemin Ergene ile Kutsi'nin karşılaşacağı sahne şimdiden merak uyandırdı.
18 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA
Kutsi ile Yasemin Ergene, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Levent ve Ela karakterlerine hayat vermişti. İki oyuncunun 18 yıl sonra yeniden aynı projede karşı karşıya gelmesi, eski dizinin hayranlarını da heyecanlandırdı.
Tuzlu Kahve'deki sahnede, Doktorlar'daki Levent karakterinin Ela'yı nikâh masasında terk etmesine gönderme yapılacağı tahmin ediliyor.
“18 YIL SONRA ALINAN İNTİKAM”
Diziye ilişkin yapılan paylaşımda sahne, “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla duyuruldu. Kutsi ile Yasemin Ergene'nin karşı karşıya geldiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.