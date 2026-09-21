Bu kez farklı hikayede buluştular! Doktor Ela'nın Levent'ten intikamı

Tuzlu Kahve'nin dördüncü bölümünde izleyenleri heyecanlandıran bir sürpriz yaşanıyor. Yıllar önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent olarak izleyici karşısına çıkan Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl sonra bu kez farklı bir hikâyede karşı karşıya gelecek.