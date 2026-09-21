Bir dönem tarih oluyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

Trendyol Süper Lig'de tansiyon giderek yükselirken, kulüplerin maç öncesi ve sonrasında hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef alan sert açıklamaları TFF yönetimini harekete geçirdi. Özellikle "Bu lig bitmez" şeklindeki çıkışların ardından radikal kararlar alma yoluna giden federasyon, Türk futbolunda algı operasyonlarını bitirecek devrim niteliğinde bir uygulamaya geçiyor.

İNGİLTERE SİSTEMİ GELİYOR: CEZALAR KATLANARAK ARTACAK

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre; TFF yönetimi, Süper Lig'deki zehirli iklimi dağıtmak amacıyla 'İngiltere' ceza sistemini uygulamaya koyma kararı aldı. Kısa süre içerisinde resmiyet kazanıp yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni modele göre, kulüplere ve yöneticilere verilecek para cezaları artık sabit kalmayacak ve ihlal tekrarlarında katlanarak artacak.

"PARASI OLAN KONUŞUR" DÖNEMİ RESMEN BİTİYOR

TFF'nin getireceği yeni sistemin en can alıcı noktası ise yaptırımların sadece parayla sınırlı kalmayacak olması. Yeni düzenlemeyle birlikte, "Cezasını öder, konuşurum" veya "Parası olan konuşur" anlayışının Türk futbolundan tamamen silinmesi hedefleniyor. Katlanarak artan rekor maddi cezaların yanı sıra, kulüp yetkililerine çok ağır hak mahrumiyeti cezaları da tavizsiz bir şekilde uygulanacak.

MAÇ ÖNCESİ KONUŞANA ÇİFTE TARİFE!

Tarihi kararın en dikkat çeken detaylarından biri de açıklamaların zamanlamasına yönelik oldu. Karşılaşmaların hakemlerini veya kurulları maçtan önce baskı altına almak amacıyla yapılan açıklamalara sıfır tolerans gösterilecek. TFF, maç öncesinde yapılacak bu tarz kışkırtıcı eylemlere standart cezanın tam iki katını uygulayarak yeşil zemin dışındaki müdahalelerin önünü kesecek.