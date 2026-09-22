Fransa maçına 3 gün kala TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Montella kararını verdi

Dünya Kupası sonrası ayrılığı gündeme gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında karar çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa maçına 3 gün kala kararını verdi.

UEFA Uluslar A Ligi'nde Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden dördüyle aynı grupta mücadele edecek A Milli Takım'da hazırlıklar start aldı.

Fransa, İtalya ve Belçika gibi dev rakiplerle oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden teknik direktör Vincenzo Montella'ya tam destek mesajı geldi.

ZORLU GRUPTA DÖRT SINAV

A Grubu'nda kura sonucu belirlenen rakipler, Ay-yıldızlı ekip için son derece iddialı bir tabloyu ortaya çıkarmıştı. Montella'nın daha önce bu grubu "Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı grup" sözleriyle nitelendirdiği hatırlanırsa, önümüzdeki dört maçın milli takımın hem moral hem de sıralama açısından önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Özellikle İtalya karşılaşmasının, İtalyan asıllı teknik adam için ayrı bir anlam taşıdığı biliniyor.

TFF-TEKNİK HEYET BULUŞMASI

Karşılaşmalar öncesinde TFF yönetiminin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendirdiği öğrenildi. Bu görüşmede gündemin en kritik başlıklarından biri, Montella'nın geleceğine dair kamuoyunda dolaşan çeşitli iddialar oldu.

SPEKÜLASYONLARA SERT TAVIR

Federasyon yönetiminin, alınacak sonuçların İtalyan teknik adamın geleceğini doğrudan belirleyeceği yönündeki yorumlardan rahatsızlık duyduğu belirtildi. TFF'nin bu konuda teknik heyete net bir mesaj ilettiği, bu tür dış baskıların ve spekülasyonların kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

"GÜVENİMİZ TAM"

Yapılan görüşmede TFF yönetimi, Montella ve teknik ekibine duyulan güvenin sürdüğünü tüm heyetin önünde bir kez daha teyit etti. Federasyonun kritik maçlar öncesindeki tek talebinin, takımın dış gündemden uzak durarak tamamen sahadaki performansa konsantre olması olduğu aktarıldı.

MONTELLA DÖNEMİNİN ARKA PLANI

2023 yılının Eylül ayından bu yana A Milli Takım'ın başında bulunan Montella, göreve geldiğinden bu yana takımın FIFA ve UEFA sıralamalarında yükseliş kaydetmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlık sonrası İtalyan teknik adam eleştirilerin hedefine yerleşmişti. Herkes Montella'nın istifasını beklerken İtalyan çalıştırıcı göreve devam etme kararı almıştı.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi 1. Grup'taki müsabaka programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

21.45 Türkiye-Fransa (Kocaeli)

28 Eylül Pazartesi:

21.45 Türkiye-İtalya (Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk)

2 Ekim Cuma:

TSİ 21.45 Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)

5 Ekim Pazartesi:

TSİ 21.45 İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)

A Milli Takım, 24 Eylül Perşembe gününe dek hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Milliler, söz konusu gün saat 16.00'da basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecekleri antrenmanın ardından akşam saatlerinde otobüsle 25 Eylül Cuma günü oynanacak Fransa mücadelesi için Kocaeli kentine hareket edecek.