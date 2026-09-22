Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın dev maçları öncesinde dünyanın en değerli 25 milli takımı derlendi. Listede Türkiye'nin de sıralamadaki yeri netlik kazandı.