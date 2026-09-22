Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın dev maçları öncesinde dünyanın en değerli 25 milli takımı derlendi. Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte liste...
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın dev maçları öncesinde dünyanın en değerli 25 milli takımı derlendi. Listede Türkiye'nin de sıralamadaki yeri netlik kazandı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.
Dünyanın önemli milli takımlarının yer aldığı organizasyon öncesinde futbol dünyasının en değerli 25 milli takımı belli oldu.
25- Rusya | 260.6 milyon Euro
24- Amerika Birleşik Devletleri | 260.8 milyon Euro
23- İsviçre | 301.4 milyon Euro
22- Japonya | 315 milyon Euro
21- Sırbistan | 316.6 milyon Euro
20- Yunanistan | 323.6 milyon Euro
19- Uruguay | 366.2 milyon Euro
18- Türkiye | 407 milyon Euro
17- İsveç | 414.08 milyon Euro
16- Danimarka | 421 milyon Euro
15- Hırvatistan | 424 milyon Euro
14- Senegal | 476,60 milyon Euro
13- Fildişi Sahili | 479.2 milyon Euro
12- Fas | 551.4 milyon Euro
11- Belçika | 568.8 milyon Euro
10- Norveç | 620.1 milyon Euro
9- Brezilya | 851 milyon Euro
8- Hollanda | 852 milyon Euro
7- İtalya | 871.5 milyon Euro
6- Arjantin | 958.5 milyon Euro
5- Portekiz | 1 milyar Euro
4- Almanya | 1.3 milyar Euro
3- İspanya | 1.35 milyar Euro
2- Fransa | 1.4 milyar Euro
1- İngiltere | 1.67 milyar Euro