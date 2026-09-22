Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın dev maçları öncesinde dünyanın en değerli 25 milli takımı derlendi. Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte liste...

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 1

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın dev maçları öncesinde dünyanın en değerli 25 milli takımı derlendi. Listede Türkiye'nin de sıralamadaki yeri netlik kazandı.

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 2

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 3

Dünyanın önemli milli takımlarının yer aldığı organizasyon öncesinde futbol dünyasının en değerli 25 milli takımı belli oldu.

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 4

25- Rusya | 260.6 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 5

24- Amerika Birleşik Devletleri | 260.8 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 6

23- İsviçre | 301.4 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 7

22- Japonya | 315 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 8

21- Sırbistan | 316.6 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 9

20- Yunanistan | 323.6 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 10

19- Uruguay | 366.2 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 11

18- Türkiye | 407 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 12

17- İsveç | 414.08 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 13

16- Danimarka | 421 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 14

15- Hırvatistan | 424 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 15

14- Senegal | 476,60 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 16

13- Fildişi Sahili | 479.2 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 17

12- Fas | 551.4 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 18

11- Belçika | 568.8 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 19

10- Norveç | 620.1 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 20

9- Brezilya | 851 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 21

8- Hollanda | 852 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 22

7- İtalya | 871.5 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 23

6- Arjantin | 958.5 milyon Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 24

5- Portekiz | 1 milyar Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 25

4- Almanya | 1.3 milyar Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 26

3- İspanya | 1.35 milyar Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 27

2- Fransa | 1.4 milyar Euro

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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada? - Resim: 28

1- İngiltere | 1.67 milyar Euro

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dünyanın en iyi milli takımları Türkiye