Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! yaralılar var, saldırgan yakalandı

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 YARALI VAR

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDİP KAÇTI

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı ortaya çıktı.