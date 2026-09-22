FETÖ'nün 'İzdivaç Kataloğu' deşifre edildi! 8 ilde eş zamanlı baskın, 9 gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ terör örgütünün "izdivaç yapılanması"na operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda örgütün mensuplarını izdivaç sorumluları aracılığıyla evlendirdiği ve aday havuzları oluşturduğu belirlenirken, 9 şüpheli gözaltına alındı

8 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan örgütün izdivaç sorumlusu Merve D.'ye ait dijital materyallerin çözümlenmesiyle deşifre edilen 13 şüpheliye yönelik harekete geçildi. İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Karabük, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Samsun'da toplam 13 adrese saat 05.45’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.