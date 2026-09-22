Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Pınar Erden Güneş
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre dört öğrencinin yaralandığını aktardı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.