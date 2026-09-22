Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pınar Erden Güneş