THY’den uçuş ekiplerinin ‘sakal ve bıyık’ kullanımına ilişkin yeni düzenleme!

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ekiplerinin dış görünüş ve temsil standartlarını belirleyen iç prosedüründe köklü bir değişiklik yaptı. Uçuş ekibinin üniforma kullanımı ve kişisel bakım kurallarında esnekliğe giden hava yolu şirketi, sakal ve bıyık kullanımına ilişkin yeni standartları açıkladı.

AirportHaber’in aktardığına göre, yayımlanan yeni uygulama rehberinde kabin ve kokpit ekiplerinin sakal modelleri tek tek görsel örneklerle belirtildi ve kurumsal imaj ve emniyeti bozabilecek modeller için kesin sınırlar çizildi.

THY tarafından açıklanan yeni yönetmeliğe göre uçuş personelinin kısa sakal bırakmasına onay verildi fakat sakal boyunun 15 milimetreyi aşmaması ve her zaman bakımlı görünmesi zorunlu tutuldu.

Kurumsal görünüme uygun bulunan stiller ise, doğal ve bakımlı kirli sakal, bıyık ile sakalın bir arada kullanıldığı dengeli modeller ve düzenli kesilmiş kısa top sakal olarak belirlendi.

BU STİLLER KABUL EDİLMEYECEK!

Türk Hava Yolları, uygun bulunmayan sakal tiplerini de açıklarken 15 milimetrenin üzerindeki uzatılmış sakallar, dağınık, seyrek veya bölgesel olarak çıkan bakımsız görüntüler, keskin hatlarla aşırı şekillendirilmiş modeller, bıyıksız top sakal veya alt dudak altında bırakılan üçgen sakal formları, bıyık olmadan tek başına bırakılan sakallar kabul edilmeyecek modeller olarak duyuruldu.

“UÇUŞ EMNİYETİ” VURGUSU YAPILDI!

THY’nin yeni kural setinde sadece estetik görünüm değil, hayati uçuş emniyeti de ön planda tutuldu. Yeni düzenlemede, bırakılan sakal veya bıyığın acil durumlarda kullanılan oksijen maskelerinin ve koruyucu ekipmanların yüzü tam kavrayıp sızdırmazlık sağlamasına engel olmaması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, özellikle yanak ve boyun bölgesindeki sakalların düzenli tutulması gerektiğine dikkat çekildi.