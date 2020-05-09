Sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, sokak köpeklerini sopayla dövdüğü belirtilen güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvansevere, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" sözleriyle tehdit yağdırdı.

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Olay, Seyhan ilçesindeki Pınar mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın güvenlik görevlisi, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen köpekleri sopayla dövdü. Olayı gören gençlerin tepki gösterdiği görevli, bazı köpeklerin, beslediği köpekleri dövdüğünü öne sürerek, "Bunların hepsini vuracağım" dedi. Ardından da apartmandaki görev yerine geri döndü.

"Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir"

Gençler ise köpekleri besleyen hayvansever bir kadına durumu anlattı. Cep telefonunun kamera kaydını açan kadın, görevlinin yanına giderek, "Köpekleri vuracağınızı söylemişsiniz?" sorusuna hayvanseverlerden sert tepki gören şu sözleri kullandı.

Köpeğimi döverlerse hepsini mermi manyağı yapacağım. Ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir.

"Birkaç fotoğrafımı çek, emniyete gönder"

Kadının, "Sizi nasıl burada güvenlikçi olarak tutuyorlar. Bu kadar tehlikeli birini nasıl çalıştırıyorlar?" sorusuna güvenlik görevlisi "Ben güvenlikçiyim, ben çok tehlikeliyim. Buraya zarar verenlerin hepsini öldüreceğim" karşılığını verdi. "Görüntünüzü alıyorum" diyen kadına, "Birkaç fotoğrafımı çek, emniyete gönder" diye cevap verdi.

Büyük tepki çekti

12 yıldır çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen kadının çektiği görüntüler, hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, güvenlik görevlisine tepki yağdırdı.