Çarşı grubuna açılan Gezi Parkı davası 5 yıl sonra yine gündemde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı davasında beraat eden Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri hakkında verilen kararın bozulmasını istedi.

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Savcılığın tebliğnamesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre ‘Hükümeti devirmeye teşebbüs’ ve ‘suç örgütü kurma ve yönetme’ suçlarına beraatin bozulması istenen tebliğnamede, Cumhurbaşkanlığı’nın suçtan zarar gördüğü halde davadan haberdar edilmeden hüküm kurulması, kararın bozma gerekçesi olarak gösterildi.

Tebliğnamede dikkat çeken ifadeler

Eylemlere başlangıçta demokratik tepki amacıyla katılanlar dışarıda tutularak, ‘eylemlerin herhangi bir silahlı terör örgütü olmadan, arkasında güçlü bir dış veya iç destek olmaksızın, hiyerarşi dışında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı’ belirtildi.

Tebliğnamede, ‘eylemlerin DEV-YOL, PKK/ KCK, DHKPC, TKP/ML-TİKKO, MLKP gibi yasadışı silahlı terör örgütleri ile marjinal grupların gösteri ve eylem platformuna dönüştürüldüğü’ savunulurken, ‘Gezi Parkı olaylarıyla ilgili silahlı terör örgütleri ya da suç örgütleriyle bağlantılı açılmış davalar bulunup bulunmadığının ve sanıkların örgütsel durumlarının tespit edilmesi gerektiği’ ifade edildi.

Sanıkların ayrıca kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ya da katılanları yönlendirmek suçundan da cezalandırılmaları istendi.