Denizlispor- Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, son 2 hafta kala Denizlispor'a konuk oluyor. Aslan, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra çıkacağı mücadeleyi de 3 puanla geçerek umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Ligden düşmesi kesinleşen Denizli ekibinin ise puan beklentisi bulunmuyor. Mücadelenin kritik anları ve detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 41'inci haftasında Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

Aslan farklı galibiyet istiyor

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray, Beşiktaş'la averaj farkını da kapatmak adına farklı galibiyet istiyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

DENİZLİSPOR- GALATASARAY: 0-2 (CANLI SKOR)

İlk yarı bitti.



42- İkinci penaltı kaçıyor! Galatasaray penaltı kazandı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Emre Akbaba geçiyor ancak farkı 3'e çıkarma şansını değerlendiremiyor.

35- GOOOL! Galatasaray Ryan Babel'in golüyle 2-0 öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ryan Babel, yaptığı vuruşla kaleci Abdulkadir Sünger ve topu ayrı köşelere gönderdi.

24- GOOOL! Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Halil Dervişoğlu'nun, arka direkte gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

18- Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan taca gidiyor.



13- Ceza alanında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun soldan içeri gönderdiği ortasında Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6- Recep Niyaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu çelmeyi başarıyor.

3- Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında Sakıb Aytaç kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu