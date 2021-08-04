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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında soruları cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında soruları cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan
mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilen sorulara cevap veriyor;

Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin hemen ardından Rize'ye gittik. Oradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik ve günübirlik de olsa Rize'den Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla miting türü bir buluşmamız oldu. Gerek esnaf gerekse oradaki selin istila ettiği evlerin durumu çok manidardı, üzücüydü. Bir taraftan valilerimize zarar tespiti noktasında gerekli talimatları verdik ve bu zarar tespitleriyle beraber de süratle bu zarar tespitlerini yapalım ki hem ayni hem nakdi ne yapacağımızı bilelim. Bunun için kendilerinden birkaç gün içinde neticeyi almayı istedik. Valilerimizin çok daha seri hareket etmelerini istedik.

AYRINTILAR GELİYOR...

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