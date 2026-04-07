Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki saldırıya tepki: Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her türlüsüyle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, "Alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Savunmada, tam bağımsız Türkiye yolunda önemli eşiği geride bırakıyoruz"

Savunmada, tam bağımsız Türkiye yolunda önemli eşiği geride bırakıyoruz. Çelik kubbenin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerde hava savunmasını daha da tahkim etmiş olacağız. Bu yeni altyapı ile ordumuzun caydırıcılığını üst seviyelere çıkaracağız. Bugünkü yatırımlar kritik bir merhaleyi teşkil etmekte.

Sektöre yeni ufuk çizen bu eserlerde emeği geçen her kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ROKETSAN ailemize teşekkürlerimi iletiyorum. Dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma sanayini sil baştan şekillendirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Yanı başımızdaki bu kriz ve savaş ortamlarında buna çok yakından şahitlik ediyoruz. Hava kara ve deniz hakimiyetinin iç içe geçtiği bir çağdayız.

Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. Siper savaşlarının yerini siber savaşlarının aldığı bu sisteme ayak uydurma sorunu yaşamıyoruz. Gidişatı biz de tayin ediyoruz.

"Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir"

23 yılda geliştirdiğimiz platformlarla, insan kaynağımız ve kapasitemiz ile bu alanda norm koyan ülke haline geldik. Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Bunları kendi kaynaklarımızla yapabiliyoruz. Dünyada parmakla gösterilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün başımıza bir şey gelse kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz. Bunları rakiplerimiz de hasımlarımız da iyi biliyor. Gurur verici bu seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, yarı yolda bırakıldık, hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz bırakıldık ama bunlara boyun eğmedik.

Biz Sinop'ta füze testleri yaparken CHP genel başkanı, balıklar füze seslerinden korkup yuvalarını terk ediyor diyordu. Bu zatın timsah gözyaşları ile uğurladığı selefi ise bunlara ne gerek var bize kim saldıracak diyordu.