GRI Sigorta'ya operasyon: 35 kişi gözaltında

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetimler neticesinde, GRI Sigorta AŞ’nin hasar onarım ve hurda araç işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine adli süreç başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, haksız menfaat sağladığı öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı.

SEDDK’nın titizlikle sürdürdüğü incelemeler, GRI Sigorta bünyesindeki bazı iş ve işlemlerin hukuki sınırlar dışına çıktığı bulgusuna ulaştı.

Soruşturmanın temelini, sigortalıların en hassas olduğu "hasar tazmin" süreçlerindeki iddialar oluşturuyor. SEDDK’dan yapılan resmi açıklamaya göre operasyonun gerekçeleri şunlar:

Hasar onarım süreçlerinde ödemelerin geciktirilmesi veya eksik yapılması suretiyle sigortalıların hak kaybına uğratılması.

Hurda araç bedellerinin ödenmesi ve tasfiyesi aşamalarında, kurum dışı odaklara usulsüz kazanç sağlandığına dair kuvvetli şüpheler.

SEDDK: "DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sigorta sistemine olan güveni sarsacak her türlü girişime karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği vurgulandı. Sigortalıların prim ödeyerek satın aldıkları teminatların güvence altında kalması için denetim ve soruşturma faaliyetlerinin hassasiyetle sürdürüleceği ifade edildi.

ADLİ SÜREÇ VE SEKTÖREL YANSIMALAR

Gözaltına alınan 35 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın kapsamını genişletiyor. Ekonomi çevreleri, bu tür denetimlerin sektördeki "çürük elmaların" temizlenmesi ve mali disiplinin tesisi açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. GRI Sigorta’nın mevcut poliçe sahiplerinin haklarının korunması noktasında SEDDK’nın ilave idari tedbirler alıp almayacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.