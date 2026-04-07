GRI Sigorta'ya operasyon: 35 kişi gözaltında

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetimler neticesinde, GRI Sigorta AŞ’nin hasar onarım ve hurda araç işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine adli süreç başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, haksız menfaat sağladığı öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı.

SEDDK’nın titizlikle sürdürdüğü incelemeler, GRI Sigorta bünyesindeki bazı iş ve işlemlerin hukuki sınırlar dışına çıktığı bulgusuna ulaştı.

Soruşturmanın temelini, sigortalıların en hassas olduğu "hasar tazmin" süreçlerindeki iddialar oluşturuyor. SEDDK’dan yapılan resmi açıklamaya göre operasyonun gerekçeleri şunlar:

Hasar onarım süreçlerinde ödemelerin geciktirilmesi veya eksik yapılması suretiyle sigortalıların hak kaybına uğratılması.

Hurda araç bedellerinin ödenmesi ve tasfiyesi aşamalarında, kurum dışı odaklara usulsüz kazanç sağlandığına dair kuvvetli şüpheler.

SEDDK: "DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sigorta sistemine olan güveni sarsacak her türlü girişime karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği vurgulandı. Sigortalıların prim ödeyerek satın aldıkları teminatların güvence altında kalması için denetim ve soruşturma faaliyetlerinin hassasiyetle sürdürüleceği ifade edildi.

ADLİ SÜREÇ VE SEKTÖREL YANSIMALAR

Gözaltına alınan 35 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın kapsamını genişletiyor. Ekonomi çevreleri, bu tür denetimlerin sektördeki "çürük elmaların" temizlenmesi ve mali disiplinin tesisi açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. GRI Sigorta’nın mevcut poliçe sahiplerinin haklarının korunması noktasında SEDDK’nın ilave idari tedbirler alıp almayacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! ABD'den ilk açıklama geldi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! ABD'den ilk açıklama geldi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Siyasilerden art arda tepki mesajları geldi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Siyasilerden art arda tepki mesajları geldi
ABD Başkanı Trump'tan şok İran açıklaması: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak
ABD Başkanı Trump'tan şok İran açıklaması: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak
Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı
Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Nando De Colo sezon sonu kararını açıkladı
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Nando De Colo sezon sonu kararını açıkladı
Trendyol'dan e-ticarete gireceklere özel destek
Trendyol'dan e-ticarete gireceklere özel destek
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
Derbi maçında sakatlanan Beşiktaşlı Ndidi'nin durumuyla ilgili açıklama
Derbi maçında sakatlanan Beşiktaşlı Ndidi'nin durumuyla ilgili açıklama
RTÜK’ten kritik uyarı: Teyitsiz görüntü paylaşanlara yaptırım
RTÜK’ten kritik uyarı: Teyitsiz görüntü paylaşanlara yaptırım
İsrail basını yazdı! Savaşa o ülke de dahil oldu Rusya listeyi İran'a verdi
İsrail basını yazdı! Savaşa o ülke de dahil oldu Rusya listeyi İran'a verdi
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var