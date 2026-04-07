İstanbul Valisi Gül'den İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan polislere ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan 2 polis memurunu tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından bölgeye gelen Gül, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile incelemelerde bulundu.
Vali Gül, daha sonra saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yaralı polislerin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, polislere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
