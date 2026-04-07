Konsolosluk saldırısında ölen teröristin kanlı geçmişi! Cinayete karışmış...

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada öldürülen terörist ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı. Saldırıda bulunan ve polisler tarafından öldürülen terörist Yunus Emre S'ın (32) 2018 yılında Adana'da cinayete karıştığı ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıda 3 teröristten Yunus Emre S. polis tarafından etkisiz hale getirildi, diğer iki terörist ise yaralı ele geçirildi.

Bu olaydan sonra ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.

TERÖRİST DAHA ÖNCE CİNAYET OLAYINA KARIŞMIŞ

Öldürülen terörist Yunus Emre S'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına karıştığı için babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı.