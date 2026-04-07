İsrail basını yazdı! Savaşa o ülke de dahil oldu Rusya listeyi İran'a verdi

ABD ile İsrail'in hedef aldığı İran, saldırılara cevap vermiş ve Orta Doğu'daki kriz patlak vermişti. Bölgede tansiyon iyice yükselirken, İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Ukrayna istihbaratına dayandırılan haberde; Rusya'nın İran'a, İsrail’in enerji altyapısına ait 55 kritik hedefi liste olarak verdiği aktarıldı. İsrail için kritik önem taşıdığı belirtilen noktalara olası bir saldırının, İsrail'i oldukça zor duruma sokacağı vurgulandı. İşte detaylar...

ABD/İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası patlak veren savaşta tansiyon hala azalmazken, her gün tehditler havada uçuşuyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

İSRAİL BASINI YAZDI! RUSYA SAVAŞA DAHİL OLDU İDDİASI

The Jerusalem Post’un Ukrayna istihbaratına yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, İran’a İsrail’in hayati enerji altyapısına ait 55 hedefin detaylı listesini iletti.

FÜZE SALDIRILARINI KOLAYLAŞTIRABİLİR

Haberde bahsedilen listenin İran’ın, İsrail’in enerji ağına yönelik olası füze saldırılarını kolaylaştırabilecek nitelikte olduğu aktarıldı.

3 AYRI KATEGORİYE AYRILDI

Öte yandan listelenen hedefler stratejik öneme göre 3 ayrı kategoriye ayrılıyor. İlk kategoride, ülkenin enerji sistemini tamamen devre dışı bırakabilecek kritik üretim tesisleri yer aldı. İkinci kategoride, büyük şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayan sanayi ve kentsel merkezler bulunurken, üçüncü kategoride ise trafo merkezleri ile yerel enerji altyapıları sıralandı.

Akdeniz kıyısında yer alan ve İsrail’in en büyük enerji santrali olarak bilinen Orot Rabin tesisinin, birinci kategori kapsamında öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü.

UZUN SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE YOL AÇABİLİR

Haberde ayrıca İsrail’in, elektrik ihtiyacını komşu ülkelerden karşılamayan bir “enerji adası” olduğu ifade edildi. Bu nedenle kritik tesislerin küçük bir bölümünde yaşanacak hasarın bile ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerine ve onarımı zor teknik arızalara yol açabileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var
İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapattı hasta ve yaralı geçişlerini engelledi
İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapattı hasta ve yaralı geçişlerini engelledi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama
Bartın merkezli "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü" operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Bartın merkezli "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü" operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Kuveyt Türk'e "Türkiye Genelinde Müşteri Deneyimi için En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülü
Kuveyt Türk'e "Türkiye Genelinde Müşteri Deneyimi için En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülü
İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı
Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
Esra Belli’nin Arzuhal kitabı okurla buluştu
Esra Belli’nin Arzuhal kitabı okurla buluştu
Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı
Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı
Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar
Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar
Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu