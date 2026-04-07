Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar

Bereket Sigorta Grubu, 2025 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket, güçlü prim üretimi artışı ve kârlılık performansıyla dikkat çeken bir yılı geride bıraktı.

Bereket Sigorta Grubu Genel Müdürü Faruk Gökçen, 2025 yılı değerlendirmesinde, prim üretiminde sürdürülen güçlü büyümenin yanı sıra aktif büyüklük ve net kârlılıkta kaydedilen artışlarla şirketin finansal yapısını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Bununla birlikte yatırım yılı olarak kayda geçen 2025 yılında, bugünkü değeri 1,2 milyar TL seviyesinde olan genel müdürlük hizmet binası yatırımı yapıldığını söyledi.

Grup, 2025 yılında prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 35 artırarak 21,5 milyar TL seviyesine yükseltti. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında da önemli bir büyüme kaydedildi. 2024 yıl sonunda 5 milyar TL olan fon büyüklüğü, 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 180 artışla 14 milyar TL’ye ulaştı.

Grubun net kârı 2025 yılı içerisinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Öz sermaye ise sektör ortalamasının 15 puan üzerinde büyüme göstererek yüzde 80 artışla 3,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu performans doğrultusunda, özellikle hayat dışı branşta faaliyet gösteren şirketler için kritik öneme sahip olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 132’ye çıkarıldı.

Şirketin teknik karşılıkları, bir önceki yılın aynı dönemine göre sektör ortalamasının 13 puan altında kalarak yüzde 40 artışla 8,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Gelir tablosu incelendiğinde ise teknolojik yatırımların katkısıyla personel giderlerinin prime oranı yüzde 3,04 ile sektör ortalamasının 2,4 puan altında, genel giderlerin prime oranı ise yüzde 5,15 ile sektör ortalamasının 3,86 puan altında gerçekleşti. Bu göstergeler, şirketin verimli ve proaktif bir yönetim anlayışı benimsediğini ortaya koydu.

Bereket Sigorta Grubu’nun mali gücünün bir diğer göstergesi olan nakit oranı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşerek sektör ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştı.

Dağıtım Kanallarında Dengeli Büyüme

Dağıtım kanallarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Faruk Gökçen, 2025 yılında acente kanalında trafik hariç prim üretiminde yüzde 49 büyüme ile sektörün üzerinde performans sergilendiğini belirtti. Bankasürans kanalında ise prim üretiminde yüzde 68 oranında büyüme kaydedildiğini ifade etti.

Gökçen, bu güçlü büyümede katılım bankaları, dijital katılım bankaları ve tasarruf finansman kuruluşlar ile yapılan iş birlikleri ve entegrasyonların önemli rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, toplam prim üretiminin yüzde 51’inin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Katılım Sigortacılığında Liderlik Sürüyor

Bereket Sigorta Grubu, katılım sigortacılığı hayat branşında da liderliğini sürdürdü. Şirket, yüzde 56 pazar payı ve 1,5 milyar TL prim üretimi ile yılı lider konumda tamamladı. Gökçen, 2026 yılında da bu liderliğin devam ettiğini ifade etti.