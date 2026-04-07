BIST 13.109
DOLAR 44,61
EURO 51,58
ALTIN 6.687,88
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı

İSTANBUL Levent'teki İsrail Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi. Gelen son dakika haberlere göre saldırganlarla polis arasında çatışma çıktı. Polis ekipleri kamuflajla gelen 3 kişiyi etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan 1'i olay yerinde öldüğü, 2'sinin de ağır yaralandığı bildiriliyor. Saldırganlardan 2'sinin kardeş olduğu ortaya çıktı. 2 polis de çatışmada yaralandı.

Abone ol

İSTANBUL Levent'teki İsrail Konsolosluğu yakınında silahlı çatışma çıktı. Gelen son dakika haberlerine göre 3 saldırgan kamuflajlı giysilerle İsrail konsolosluğuna saldırı düzenledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

1'İ ÖLDÜRÜLDÜ 2'Sİ YARALI
Polis ekipleri ile saldırganlar arasında çatışma yaşandı. 2 polisin hafif yaralandığı çatışmada 3 şüpheli saldırgan etkisiz hale getirildi. Gelen son haberlere göre saldırganlardan 1'i olay yerinde ölürken 2'i ise ağır yaralı olarak ele geçirildi.

SALDIRGANLAR KARDEŞ ÇIKTI

israil konsolosluğu saldırı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi X hesabından saldırıyı düzenleyenler hakkında bilgi verdi. Bakanın açıklamasına göre saldırganlardan 2'si kardeş çıktı. Bakanın açıklaması şöyle:

-Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu;
-2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde açıklama yaptı:
-"Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde iki polisimiz hafif şekilde yaralandı, teröristlerden birisi öldürüldü, iki terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi"

İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı - Resim: 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama

Bakan Akın Gürlek olaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek şunları kaydetti.

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

