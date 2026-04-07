IEA Başkanı Birol: Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı

IEA Başkanı Birol: Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin enerji piyasalarında 1973, 1979 ve 2022 krizlerinden daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Birol, “Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimin enerji piyasalarına etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fransa merkezli Le Figaro gazetesine konuşan Birol, mevcut durumun geçmiş enerji krizleriyle kıyaslandığında daha geniş sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarının ardından İran’ın, dünya petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini neredeyse tamamen durdurması, enerji fiyatlarında yükselişe yol açtı.

"DÜNYA, ENERJİ ARZINDA BÖYLESİNE BÜYÜK BİR KESİNTİ YAŞAMADI"

Birol, “Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin, petrol ve doğal gaz piyasalarında 1973, 1979 ve 2022 krizlerinden daha ciddi etkiler yaratacağını” söyledi. Ayrıca, “Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı” ifadelerini kullandı.

Krizin etkilerine değinen Birol, “Avrupa ülkeleri ile Japonya, Avustralya ve bazı diğer ülkelerin de krizden etkileneceğini” belirterek, “en fazla risk altında olanların ise gelişmekte olan ülkeler olduğunu, bu ülkelerin yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, artan gıda maliyetleri ve genel enflasyon artışıyla karşı karşıya kalacağını” söyledi.

Öte yandan Birol, “Uluslararası Enerji Ajansı’na üye ülkelerinin geçen ay stratejik rezervlerinin bir kısmını serbest bırakma kararı aldığını” hatırlatarak, “bazı rezervlerin şimdiden serbest bırakıldığını ve sürecin devam ettiğini” bildirdi.

