İstanbul'a resmen kış geliyor! AKOM uyardı, yarına dikkat

Güneşli ve sıcak havanın yerini yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava alacak. AKOM, Balkanlar üzerinden gelecek sistemle sıcaklığın kış değerlerine ineceğini belirtti.

İstanbul'da bahar havası ara veriyor resmen kış geliyor. AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; İstanbul'da yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Megakentte yeni sistemle birlikte soğuk hava hafta boyunca sürecek, aralıklı sağanak yağmurlar da etkili olacak. İstanbul'da 17 derece olan sıcaklık ise gün gün azalarak, cuma gününe kadar 10 derecelerin altına kış değerlerine inecek.



İSTANBUL CUMA GÜNÜ DONACAK!

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;

-8 Nisan Çarşamba, parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 13 derece)

-9 Nisan Perşembe, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 12 derece)

-10 Nisan Cuma, çok bulutlu ve sağanak yağmurlu (Sıcaklık 9 derece)

-11 Nisan Cumartesi, parçalı bulutlu (Sıcaklık 12 derece)

-12 Nisan Pazar, az bulutlu ve açık (Sıcaklık 14 derece)

-13 Nisan Pazartesi, parçalı bulutlu (Sıcaklık 17 derece)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık değerlendirme raporunda ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı belirtildi.

Önümüzdeki 3 gün yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak.