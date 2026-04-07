BIST 13.109
DOLAR 44,61
EURO 51,58
ALTIN 6.687,88
HABER /  DÜNYA

Ford Otosan'da üst düzey atama

Ford Otosan'da Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Liderliği görevine Gökçe Demirel Kutan getirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana söz konusu görevi yürüten Burçak Türkeri'nin ayrılmasının ardından Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Liderliği görevini Gökçe Demirel Kutan üstlendi.

Yaklaşık 20 yıllık iletişim deneyimine sahip olan Kutan, marka yönetimi, kurumsal itibar ve paydaş iletişimi alanlarındaki birikimiyle Ford Otosan'ın Türkiye ve Romanya'daki iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerine liderlik edecek.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Kutan, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

Kutan, Fransa'daki Universite Toulouse Capitole'de İletişim Yönetimi alanında yüksek lisans yapmasının ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Executive MBA programını bitirdi.

Kariyeri boyunca otomotiv ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlerde kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında yöneticilik yapan Kutan, 2021'de Ford Otosan'a Kurumsal Marka Lideri olarak katıldı. Kutan, bu görev süresince medya ilişkileri, kriz iletişimi, lider iletişimi ile toplumsal yatırım ve sponsorluk projelerine liderlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ, Gazze'de sözleşmeli personelin öldürülmesi üzerine tıbbi tahliyeleri askıya aldı
DSÖ, Gazze'de sözleşmeli personelin öldürülmesi üzerine tıbbi tahliyeleri askıya aldı
Denizli'de korkutan deprem!
Denizli'de korkutan deprem!
Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan KKTC topraklarını hedef alan açıklama
Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan KKTC topraklarını hedef alan açıklama
Marmaray Üsküdar istasyonunda intihar
Marmaray Üsküdar istasyonunda intihar
Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı
Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı
Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Bakan Bayraktar merak edilen soruya yanıt verdi "Bir sıkıntı, sorun yok"
Bakan Bayraktar merak edilen soruya yanıt verdi "Bir sıkıntı, sorun yok"
Ford Otosan'da üst düzey atama
Ford Otosan'da üst düzey atama
Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanları 3 ayda yaklaşık 50 milyon yolcu ağırladı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanları 3 ayda yaklaşık 50 milyon yolcu ağırladı
Kızların arasında başlayan tartışma korkunç bitti!
Kızların arasında başlayan tartışma korkunç bitti!
ABD/İsrail İran'da sivil yerleşim yerlerini vurdu: 2'si çocuk 18 kişi öldü
ABD/İsrail İran'da sivil yerleşim yerlerini vurdu: 2'si çocuk 18 kişi öldü
Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil konuştu! Hırsıza hırsız demeye...
Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil konuştu! Hırsıza hırsız demeye...