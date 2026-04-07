Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı

Türkiye Sigorta, yılın ilk çeyreğinde toplam prim üretimini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak 53,8 milyar liraya taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, yılın ilk çeyreklik döneminde toplam prim üretimini yükselterek, büyümesini sürdürdü.

Türkiye Hayat Emeklilik de hayat branşında yüzde 54 büyümeyle 10,6 milyar lira prim üretimi elde ederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) devlet katkısı dahil fon büyüklüğünü yüzde 67 artırarak 525,1 milyar liraya çıkardı.

Yılın ilk çeyreğinde, şirket, branş bazında en yüksek artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 büyüme ve 21,1 milyar lirayı aşan prim üretimiyle genel zararlar branşında kaydetti.

Şirketin liderliğini güçlü şekilde sürdürdüğü tarım branşında yüzde 69 büyüme ile 18 milyar lira, yangın ve doğal afet branşında yüzde 21 büyümeyle 12,4 milyar lirayı aşan prim üretimine ulaşıldı.

"Dengeli ve sağlıklı finansal büyümemizi sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, jeopolitik risklerin ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan sıcak gelişmelerin dünya gündeminde öne çıktığı ilk çeyrekte, dengeli ve sağlıklı finansal büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Enflasyonla mücadele ve erişilebilir sigortacılık vizyonları doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık sigortalarında fiyat artışına gitmeden müşteri deneyimini önceleyen ihtiyaca uygun ürünlerle güçlü büyüme kaydettiklerini aktaran Çakmak, "Mart ayında sigorta enflasyonu binde 2 seviyesinde gerçekleşirken, sağlık sigortalarında yüzde eksi 5 ile enflasyon düşüşü yaşanırken, taşımacılık (kasko ve zorunlu trafik) branşında ise binde 5 seviyesinde sınırlı bir artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Çakmak, sektörün lideri olarak yılın ilk çeyreğinde sağlık ve bireysel kasko ürünlerinde 2025 fiyatlarıyla devam edip tüketicilerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, söz konusu yaklaşımlarıyla sağlıkta 5,7 milyar lira, kasko branşında yüzde 36 büyümeyle 5,3 milyar lira prim üretimine ulaştıklarına dikkati çekti.

Rekabetçi fiyatlamayla büyümeyi dengeli yönetme kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koyduklarına işaret eden Çakmak, "Enflasyonla mücadele kapsamında özellikle bireysel sağlık ve kasko ürünlerimizde fiyat artışına gitmeden sektörümüzde öncü rol oynayarak teknik karlılıkta başarılı performansa imza attık. Sektör ilk çeyrek karlılık sonuçları açıklandığında da şirketlerimizin üretim ve karlılıkta rekor performansa ulaşacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Çakmak, BES'e ilginin artmaya devam ettiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"2026 ilk çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 oranında büyümeyle 525,1 milyar liraya ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak faaliyetlerimizi verimlilik ve karlılık odağında sürdürmeye devam edeceğiz."