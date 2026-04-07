Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun penaltısıyla kazandığı olaylı derbinin yankıları sürüyor. Tartışmalı kararların odağındaki hakem Yasin Kol’un, gözlemcisinden 8.5 ile 8.9 aralığında "çok iyi" bir puan aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından tartışmalar sürerken, hakem Yasin Kol’un maç performansına ilişkin gözlemci raporu gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası Beşiktaş cephesi hakem yönetimine tepki göstermişti. Başkan Serdal Adalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarla karara sert şekilde karşı çıkmıştı.

GÖZLEMCİDEN “ÇOK İYİ” NOTU

Sözcü’nün haberine göre derbinin gözlemcisi Ali Uluyol, Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu. Hakem Kol’a 8.5 ile 8.9 arasında, “çok iyi” anlamına gelen bir not verildiği iddia edildi.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kararın ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken, gözlemci raporunun ortaya çıkması dikkat çekti.

İstanbul'a resmen kış geliyor! AKOM uyardı, yarına dikkat
Tarım Kredi KOOP Market bu yıl 100 milyar lira ciro hedefliyor
İranlı müzisyen, Trump'ın tehdidi sonrası elektrik santrali nöbet tutmaya başladı
Bakan Gürlek açıkladı: Uyuşturucu ve sanal kumar suçlarından 2 bin 996 şüpheli tutuklandı
IEA Başkanı Birol: Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı
Akbank dijital platformunda dış ticaret hizmetlerini yeniledi
Ford Otosan'da üst düzey atama
DSÖ, Gazze'de sözleşmeli personelin öldürülmesi üzerine tıbbi tahliyeleri askıya aldı
Denizli'de korkutan deprem!
Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan KKTC topraklarını hedef alan açıklama
Marmaray Üsküdar istasyonunda intihar
Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı
