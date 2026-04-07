Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısıyla kazandığı olaylı derbinin yankıları sürüyor. Tartışmalı kararların odağındaki hakem Yasin Kol'un, gözlemcisinden 8.5 ile 8.9 aralığında "çok iyi" bir puan aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından tartışmalar sürerken, hakem Yasin Kol’un maç performansına ilişkin gözlemci raporu gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası Beşiktaş cephesi hakem yönetimine tepki göstermişti. Başkan Serdal Adalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarla karara sert şekilde karşı çıkmıştı.
GÖZLEMCİDEN “ÇOK İYİ” NOTU
Sözcü’nün haberine göre derbinin gözlemcisi Ali Uluyol, Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu. Hakem Kol’a 8.5 ile 8.9 arasında, “çok iyi” anlamına gelen bir not verildiği iddia edildi.
TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kararın ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken, gözlemci raporunun ortaya çıkması dikkat çekti.