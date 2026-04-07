Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanan bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, savcılık mütalaasını istedi.

Savcılık, mütalaasında tüm sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunda müvekkillerin kusur durumunun belirtilmediğini dile getirerek, ek rapor alınması ve savunma yapmak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların bilirkişi raporlarına karşı yazılı savunmalarını sunmak ve mütalaaya karşı savunmalarını yapması için gelecek celseye kadar süre verilmesine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, belediye çalışanı sanıkların görevi ile görev tarihlerinin mahkemeye bildirilmesi için resmi yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.K.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı
Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı
Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar
Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar
Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
İstanbul'a resmen kış geliyor! AKOM uyardı, yarına dikkat
İstanbul'a resmen kış geliyor! AKOM uyardı, yarına dikkat
Tarım Kredi KOOP Market bu yıl 100 milyar lira ciro hedefliyor
Tarım Kredi KOOP Market bu yıl 100 milyar lira ciro hedefliyor
İranlı müzisyen, Trump'ın tehdidi sonrası elektrik santrali nöbet tutmaya başladı
İranlı müzisyen, Trump'ın tehdidi sonrası elektrik santrali nöbet tutmaya başladı
Bakan Gürlek açıkladı: Uyuşturucu ve sanal kumar suçlarından 2 bin 996 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı: Uyuşturucu ve sanal kumar suçlarından 2 bin 996 şüpheli tutuklandı
IEA Başkanı Birol: Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı
IEA Başkanı Birol: Dünya, enerji arzında böylesine büyük bir kesinti yaşamadı
Akbank dijital platformunda dış ticaret hizmetlerini yeniledi
Akbank dijital platformunda dış ticaret hizmetlerini yeniledi
Ford Otosan'da üst düzey atama
Ford Otosan'da üst düzey atama
DSÖ, Gazze'de sözleşmeli personelin öldürülmesi üzerine tıbbi tahliyeleri askıya aldı
DSÖ, Gazze'de sözleşmeli personelin öldürülmesi üzerine tıbbi tahliyeleri askıya aldı
Denizli'de korkutan deprem!
Denizli'de korkutan deprem!