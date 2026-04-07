33 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Aracınız bağlanabilir, ceza da kesilecek!
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Nisan ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.
Yaklaşık 33 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Nisan 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı.
SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 14 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası primlerine yüzde 2,7 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 54 bin 41 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 7 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 512 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 50 bin 982 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 497 lira oldu.