İstanbul'daki saldırıda vurulma anı var! İsrail konsolosluğu 2 yıldır kapalıymış

İSTANBUL Levent'teki 2 yıldır kapalı olan İsrail konsolosluğuna yönelik saldırı girişiminde 3 kişi polisle çatıştı. Saldırganlardan 1'i öldürüldü 2'si yaralı ele geçirildi. Saldırganlardan birinin vurulma anı kameralara yansıdı.

İstanbul’un Levent'teki İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu Yapı Kredi blokları önünde silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGANIN VURULMA ANI

Saldırganların olay yerine üzerlerinde kamuflaj ve sırt çantasıyla geldiği görüldü. Elinde uzun namlulu silah olan saldırganlardan birinin vurulma anı da kameralara yansıdı.

VALİ GÜL: KONSOLOSLUK 2 YILDIR KAPALI

Saldırının ardından açıklama yapan Vali Gül, 1 teröristin öldürüldüğünü 2’sinin yaralı olarak ele geçirildiğini söyledi:

"Bu bölgede Yapı Kredi var, iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var, 2,5 yıldır konsoloslukta herhangi bir faaliyet yok. Konsoloslukta yaşayan bir görevli bulunmuyor."

"2’Sİ KARDEŞ ÇIKTI


İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de saldırıya ilişkin detayları paylaştı:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.”

ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul İsrail konsolosluğuna saldırı görüntüleri
İstanbul İsrail konsolosluğuna saldırı görüntüleri
Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
İstanbul'da Mısırlı polis skandalı! Taciz görüntülerini sosyal medyada paylaştı
İstanbul'da Mısırlı polis skandalı! Taciz görüntülerini sosyal medyada paylaştı
Medipol’den kalp cerrahisinde inovasyon: Kapağı değiştirmediler, “made in Türkiye” yöntemiyle tamir ettiler
Medipol’den kalp cerrahisinde inovasyon: Kapağı değiştirmediler, “made in Türkiye” yöntemiyle tamir ettiler
Hadi Özışık’tan Özkan Yalım çıkışı: CHP Genel Merkezi neden hala sessiz?
Hadi Özışık’tan Özkan Yalım çıkışı: CHP Genel Merkezi neden hala sessiz?
Hadi Özışık’tan Gökhan Günaydın’a sert eleştiri: Geçmişi kirli...
Hadi Özışık’tan Gökhan Günaydın’a sert eleştiri: Geçmişi kirli...
3 çocuk annesi Yonca otel odasında öldürüldü! Katil elleri cebinde yürüyerek kaçtı
3 çocuk annesi Yonca otel odasında öldürüldü! Katil elleri cebinde yürüyerek kaçtı
Mücteba Hamaney operasyon odasında! İran dini lideri ilk kez görüntülendi
Mücteba Hamaney operasyon odasında! İran dini lideri ilk kez görüntülendi
Vücudunuz sizinle konuşuyor: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!
Vücudunuz sizinle konuşuyor: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin
CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz