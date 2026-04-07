İstanbul'daki saldırıda vurulma anı var! İsrail konsolosluğu 2 yıldır kapalıymış

İSTANBUL Levent'teki 2 yıldır kapalı olan İsrail konsolosluğuna yönelik saldırı girişiminde 3 kişi polisle çatıştı. Saldırganlardan 1'i öldürüldü 2'si yaralı ele geçirildi. Saldırganlardan birinin vurulma anı kameralara yansıdı.

İstanbul’un Levent'teki İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu Yapı Kredi blokları önünde silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGANIN VURULMA ANI

Saldırganların olay yerine üzerlerinde kamuflaj ve sırt çantasıyla geldiği görüldü. Elinde uzun namlulu silah olan saldırganlardan birinin vurulma anı da kameralara yansıdı.



VALİ GÜL: KONSOLOSLUK 2 YILDIR KAPALI

Saldırının ardından açıklama yapan Vali Gül, 1 teröristin öldürüldüğünü 2’sinin yaralı olarak ele geçirildiğini söyledi:

"Bu bölgede Yapı Kredi var, iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var, 2,5 yıldır konsoloslukta herhangi bir faaliyet yok. Konsoloslukta yaşayan bir görevli bulunmuyor."



"2’Sİ KARDEŞ ÇIKTI



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de saldırıya ilişkin detayları paylaştı:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.”