İstanbul İsrail konsolosluğuna saldırı görüntüleri

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi. Emniyet birimlerinin açıklamasına göre 3 kişi etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu’na yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

-"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.
-Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

