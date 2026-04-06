Hadi Özışık’tan Özkan Yalım çıkışı: CHP Genel Merkezi neden hala sessiz?

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube programında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ortaya atılan iddiaları sert ifadelerle gündeme taşıdı. Özışık, Yalım’a yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarının yanı sıra özel hayatla ilgili görüntüler üzerinden eleştirilerde bulunurken, MASAK raporlarında yer aldığı öne sürülen mal varlığına da dikkat çekti.

Programda, söz konusu iddialara rağmen CHP içinden Yalım’a destek verilmesini eleştiren Özışık, özellikle bazı parti temsilcilerinin açıklamalarını hedef aldı. Özışık ayrıca belediye içinde usulsüz istihdam ve etik ihlaller bulunduğunu iddia ederek, yaşananların siyasi ve ahlaki boyutlarının tartışılması gerektiğini savundu.