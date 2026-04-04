Kahramankazan'da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem yönetimindeki 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.