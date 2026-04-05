Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide, hakem Yasin Kol’un uzatma dakikalarında verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı. Eski hakemler ve futbol camiasından isimler pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş bildirirken, kararın VAR tarafından değiştirilmemesi eleştiri konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışmalara sebep oldu. Eski hakemler, karşılaşmada yaşanan pozisyonları değerlendirdi.

KADIKÖY'DE 90+7'DE PENALTI KARARI

Mücadelenin 90+7'nci dakikasında savunmanına arkasına sarkan Nene, Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, pozisyonun dışarda olduğu ve topa müdahale yapıldığı yönünde itirazlar yaptı. VAR'da incelenen pozisyonda penaltı verildi.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

Ahmet Çakar: Fenerbahçe’yi yarışta tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır.

Deniz Ateş Bitnel: Maçın başında bir çok basit faulleri veren , sonrasında ise olan faulleri vermeyip oyunu devam ettiren Yasin Kol, benzer durumda bir çok pozisyonu devam ettirmişken son verdiği penaltı kararı benim de içime sinmedi.

Fırat Aydınus: Penaltı değil. Böyle bir pozisyonda penaltı vermek çok ağır bir karar.

Erman Toroğlu: Ben önce ayağına geldi diye tahmin ettim, o sırada topa dokunmuş dokunmamış mı o önemli. Önce ayağa mı geliyor topa mı geliyor ona bakmak lazım. Bu pozisyonda penaltı değil gibi gözüküyor. Ayağını atıyor gibi topa. Yan açıda önce futbolcuya geliyor gibi. Net penaltı değil, ilk görüşte aldandım. VAR’ın çağırması lazım. Net gördüm penaltı değil

Rıdvan Yılmaz: Maçtan sonra maç hakkında konuşmak isteriz. Ancak maçın uzatma bölümünde verilen skandal bir karar, ağır bir karar. Bu karar VAR' neden müdahele etmedi anlamadık. Bu tip kararların lig açısından iyi olduğunu düşünmüyoruz. Böyle bir kararla mağlup olduğumuz için çok üzgünüz.

BEŞİKTAŞ'TAN KARARA TEPKİ!

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin, paylaşımında "Skandal bir penaltı kararı" ifadeleri yer aldı. Siyah beyazlı kulüp, ayrıca penaltı pozisyonunun görüntüsünü paylaşarak 'Emek hırsızları!' notunu düştü.

Skandal bir penaltı kararı! — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise maç sonunda yaptığı açıklamada penaltı kararına sert tepki gösterdi.

İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları:

Bu sene derbilerde yaşanan olayların, başımıza gelenlerin hayatın akışına uygun olduğunu düşünmüyorum. Penaltı pozisyonunda kenarda pozisyona baktım. Hakem yaklaşık 50 metre uzakta, zaten pozisyon ceza sahasının da dışında. Hakem görmedi diyelim, VAR’ın devreye girmemesi çok ilginç. Ülkemizde futbolun ne hâlde olduğunun göstergesi. VAR nasıl devreye girmez, emek çalma olmuyor mu bu!