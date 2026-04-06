3 çocuk annesi Yonca otel odasında öldürüldü! Katil elleri cebinde yürüyerek kaçtı
Bahçelievler'de 3 çocuk annesi Yonca Kölge, (28) otel odasında bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadının 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından katledildiği belirlendi. Eski koca Salih B. ve ona yardım eden 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetin ardından otelden ayrıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Bahçelievler'de bir otelde Y.K. isimli kadının cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, 3 çocuk annesi Y.K.'nın 4 Nisan'da öğle saatlerinde eski eşi S.B. ile otele giriş yaptığını, akşam S.B.'nin buradan tek başına ayrıldığını tespit etmişti.
Y.K.'nın vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlenirken, S.B. ve beraberindeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şirinevler Mahallesi'nde Y.K. isimli kadının otelde cesedinin bulunmasına ilişkin, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. S.B.'nin cinayetin ardından otelden ayrıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.