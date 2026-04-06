3 çocuk annesi Yonca otel odasında öldürüldü! Katil elleri cebinde yürüyerek kaçtı

Bahçelievler'de 3 çocuk annesi Yonca Kölge, (28) otel odasında bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadının 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından katledildiği belirlendi. Eski koca Salih B. ve ona yardım eden 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetin ardından otelden ayrıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de bir otelde Y.K. isimli kadının cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, 3 çocuk annesi Y.K.'nın 4 Nisan'da öğle saatlerinde eski eşi S.B. ile otele giriş yaptığını, akşam S.B.'nin buradan tek başına ayrıldığını tespit etmişti.

Y.K.'nın vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlenirken, S.B. ve beraberindeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şirinevler Mahallesi'nde Y.K. isimli kadının otelde cesedinin bulunmasına ilişkin, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. S.B.'nin cinayetin ardından otelden ayrıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Mücteba Hamaney operasyon odasında! İran dini lideri ilk kez görüntülendi
Mücteba Hamaney operasyon odasında! İran dini lideri ilk kez görüntülendi
Vücudunuz sizinle konuşuyor: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!
Vücudunuz sizinle konuşuyor: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin
CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Kahramankazan'da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada
Kahramankazan'da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada
Varikosel erkeklerde kısırlığın nedeni olabilir
Varikosel erkeklerde kısırlığın nedeni olabilir
İran görüntüleri yayınladı! Gelişmiş savaş uçağı böyle düşürüldü
İran görüntüleri yayınladı! Gelişmiş savaş uçağı böyle düşürüldü
Erbakan’ın İssrail sözleri İran füzelerine yazıldı
Erbakan’ın İssrail sözleri İran füzelerine yazıldı
Barış Yarkadaş'tan medya eleştirisi: Tam bir kepazelik
Barış Yarkadaş'tan medya eleştirisi: Tam bir kepazelik
SES Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi
SES Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi
Davutoğlu'ndan ittifak sorusuna cevap: Ben bu CHP ile ittifak yapmadım
Davutoğlu'ndan ittifak sorusuna cevap: Ben bu CHP ile ittifak yapmadım