Akbank dijital platformunda dış ticaret hizmetlerini yeniledi

Akbank, kurumsal internet şubesi üzerinden sunduğu dış ticaret hizmetlerini yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın "Kurumsal İnternet Şube" üzerinden sunduğu yeni hizmetler arasında, döviz dönüşüm destekli İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme işlemleri öne çıkıyor.

Buna göre, şirketler, peşin ihracat işlemlerine ilişkin İBKB düzenlemelerini Akbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden gerçekleştirerek, döviz dönüşüm destek talebinde bulunabiliyor.

Aynı zamanda banka üzerinden düzenlenen peşin İBKB'lere ait ihracat taahhütleri, kurumsal internet şube üzerinden izlenebiliyor ve taahhüt kapatma işlemleri gümrük beyannamesi bilgileri girilerek dijital ortamda tamamlanabiliyor.

Yeni özellikler arasında dış ticaret simülasyonu ve dış ticaret masraf ve komisyon görüntüleme fonksiyonları da bulunuyor. Bu özellikler sayesinde şirketler gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin maliyetleri önceden görerek daha planlı hareket edebiliyor.

Aynı zamanda Akbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden gerçekleştirilebilen görünmeyen kalem ve ithalat transferlerine eklenen doküman yükleme özelliği sayesinde 50 bin dolar üzerindeki ithalat transfer işlemleri de dijital kanaldan yapılabiliyor.

Akbank'ın Kurumsal İnternet Şube üzerinden sunduğu yeni yetkinlikler sayesinde şirketler, dış ticaret işlemlerini daha hızlı, şeffaf ve verimli şekilde yönetebiliyor.

- "Müşterilerimizin operasyonel süreçlerini önemli ölçüde sadeleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, ticari işletmelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda dijital çözümlerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Bektaş, dış ticaret yapan şirketler için hız, şeffaflık ve öngörülebilirliğin her zamankinden daha kritik önem taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Akbank olarak Kurumsal İnternet Şubemizde hayata geçirdiğimiz yeni özelliklerle müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini çok daha hızlı ve kolay yönetebilmelerini sağlıyoruz. Döviz dönüşüm destekli İBKB düzenleme, peşin ihracat taahhütlerinin dijital ortamda izlenmesi, dış ticaret simülasyonu ve masraf-komisyon görüntüleme gibi birçok işlemi Kurumsal İnternet Şube üzerinden sunarak müşterilerimizin operasyonel süreçlerini önemli ölçüde sadeleştiriyoruz. Akbank olarak dijital bankacılık altyapımızı sürekli geliştirerek müşterilerimizin uluslararası ticarette rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz."

Muhabir:Maşallah Dağ