İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da polislerle silahlı çatışmaya giren 3 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesinin olası daha büyük bir tehdidin önüne geçtiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor, milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

İlgili Haberler
İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Otomobil alacaklar dikkat! İşte ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba...
Foto Galeri Otomobil alacaklar dikkat! İşte ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba... Galeriye Gözat
Bartın merkezli "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü" operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Kuveyt Türk'e "Türkiye Genelinde Müşteri Deneyimi için En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülü
İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğuna saldıranlar bakın kim çıktı! Bakan açıkladı
Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
Esra Belli’nin Arzuhal kitabı okurla buluştu
Esra Belli’nin Arzuhal kitabı okurla buluştu
Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı
Türkiye Sigorta 2026'nın ilk çeyreğinde prim üretimini 53,8 milyar liraya çıkardı
Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar
Bereket Sigorta Grubu'ndan 2025'te 1,2 Milyar TL net kar
Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Penaltı kararı çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
İstanbul'a resmen kış geliyor! AKOM uyardı, yarına dikkat
İstanbul'a resmen kış geliyor! AKOM uyardı, yarına dikkat
Tarım Kredi KOOP Market bu yıl 100 milyar lira ciro hedefliyor
Tarım Kredi KOOP Market bu yıl 100 milyar lira ciro hedefliyor
İranlı müzisyen, Trump'ın tehdidi sonrası elektrik santrali nöbet tutmaya başladı
İranlı müzisyen, Trump'ın tehdidi sonrası elektrik santrali nöbet tutmaya başladı
Bakan Gürlek açıkladı: Uyuşturucu ve sanal kumar suçlarından 2 bin 996 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı: Uyuşturucu ve sanal kumar suçlarından 2 bin 996 şüpheli tutuklandı