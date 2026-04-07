Kuveyt Türk'e "Türkiye Genelinde Müşteri Deneyimi için En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülü

Kuveyt Türk, müşteri deneyimini nörobilim ve veri temelli analizlerle yeniden şekillendiren yaklaşımıyla Digital CX Awards 2026'da "Türkiye Genelinde Müşteri Deneyimi için En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, global finans yayınlarından The Digital Banker tarafından düzenlenen Digital CX Awards 2026 kapsamında müşteri deneyiminde teknoloji kullanımına yönelik geliştirdiği yenilikçi modeliyle uluslararası alanda ödül kazandı.

Kuveyt Türk, göz takibi, EEG ve biyometrik verilerden yararlanarak müşterilerin gerçek zamanlı bilişsel ve duygusal tepkilerini analiz eden teknoloji odaklı bir yaklaşım benimsedi. Bu sayede müşteri deneyimi dönüştürülürken, geleneksel anket yöntemleriyle tespit edilemeyen sorun noktaları ortaya çıkarıldı.

Model, müşteri deneyimini yalnızca geri bildirimlerle değil, doğrudan müşteri davranışı ve algısını ölçümleyerek geliştirmeyi amaçlıyor.

Müşterilerin yalnızca ne söylediğini değil, aynı zamanda ne hissettiğini ve nasıl davrandığını ölçümlemeye odaklanan yaklaşım, bankanın şube düzenleri, yönlendirme tabelaları ve müşteri akışlarını gerçek kullanıcı davranışlarına dayalı olarak yeniden tasarlamasına olanak sağlıyor. Böylece farklı müşteri segmentleri için kişiselleştirilmiş ve bilişsel olarak uyumlu deneyimler sunulabiliyor.

Ayrıca, nörobilimsel ölçüm yöntemlerinin operasyonlara entegre edilmesiyle etkileşimi artıran, daha akıcı bir deneyim sağlayan ve kanıta dayalı müşteri deneyimi yönetimi için ölçüt oluşturan iyileştirmeler hayata geçiriliyor. Bu sayede geleneksel yöntemlerle belirlenemeyen deneyim noktaları da analiz edilerek müşteri deneyimi bütüncül şekilde geliştiriliyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda şube içi yönlendirmeler, müşteri akışları ve hizmet süreçleri yeniden tasarlanarak daha anlaşılır ve kullanıcı dostu bir deneyim oluşturuluyor. Böylece farklı müşteri segmentlerine daha kişiselleştirilmiş ve ihtiyaç odaklı çözümler sunulabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, müşteri deneyimini yalnızca geri bildirimlerle değil, bilimsel verilerle ölçümleyerek geliştirmeyi önemsediklerini belirtti.

Acar, hayata geçirilen modelle müşterilerin deneyimlerinin daha derinlemesine analiz edildiğini ifade ederek, "Digital CX Awards gibi uluslararası bir platformda bu yaklaşımımızın ödüllendirilmesi bizim için son derece kıymetli. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve veri odaklı çözümlerle müşteri deneyimini daha ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.