ABD Başkanı Trump'tan şok İran açıklaması: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşılamaması halinde bu ülkenin sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmesiyle ilgili tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı yaptı.

Trump'ın İran'da elektrik şebekesi dahil sivil altyapıya saldırı tehditleri

ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılar düzenlerken ABD Başkanı Trump, İran'ın "anlaşma" yapmayı kabul etmemesi halinde ordusunun, ülkenin elektrik şebekeleri dahil sivil altyapıya saldıracağını duyurmuştu.

Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını iddia ederek, İran yönetimine ağır hakaretler etmiş ve Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00'e kadar süre vermişti

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üsleri ve Amerikan şirketlerine saldırılar düzenleyen İran Silahlı Kuvvetleri de Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde daha ağır misillemelerde bulunacaklarını duyurmuştu.