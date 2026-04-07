ABD Başkanı Trump'tan şok İran açıklaması: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan şok İran açıklaması: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşılamaması halinde bu ülkenin sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmesiyle ilgili tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı yaptı.

Trump'ın İran'da elektrik şebekesi dahil sivil altyapıya saldırı tehditleri

ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılar düzenlerken ABD Başkanı Trump, İran'ın "anlaşma" yapmayı kabul etmemesi halinde ordusunun, ülkenin elektrik şebekeleri dahil sivil altyapıya saldıracağını duyurmuştu.

Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını iddia ederek, İran yönetimine ağır hakaretler etmiş ve Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00'e kadar süre vermişti

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üsleri ve Amerikan şirketlerine saldırılar düzenleyen İran Silahlı Kuvvetleri de Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde daha ağır misillemelerde bulunacaklarını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı
Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Nando De Colo sezon sonu kararını açıkladı
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Nando De Colo sezon sonu kararını açıkladı
Trendyol'dan e-ticarete gireceklere özel destek
Trendyol'dan e-ticarete gireceklere özel destek
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
Derbi maçında sakatlanan Beşiktaşlı Ndidi'nin durumuyla ilgili açıklama
Derbi maçında sakatlanan Beşiktaşlı Ndidi'nin durumuyla ilgili açıklama
RTÜK’ten kritik uyarı: Teyitsiz görüntü paylaşanlara yaptırım
RTÜK’ten kritik uyarı: Teyitsiz görüntü paylaşanlara yaptırım
İsrail basını yazdı! Savaşa o ülke de dahil oldu Rusya listeyi İran'a verdi
İsrail basını yazdı! Savaşa o ülke de dahil oldu Rusya listeyi İran'a verdi
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var
İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapattı hasta ve yaralı geçişlerini engelledi
İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapattı hasta ve yaralı geçişlerini engelledi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama