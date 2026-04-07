BIST 12.970
DOLAR 44,61
EURO 51,63
ALTIN 6.687,41
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Nando De Colo sezon sonu kararını açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Nando De Colo, sezon sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

Abone ol

Emeklilik kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla duyuran De Colo, "Avrupa Ligi'ni kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum. Yılın başından beri bunun son sezonum olacağı aklımın bir köşesindeydi." ifadelerini kullandı.

De Colo, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Cholet, Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL'de görev yaptı.

Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birer defa normal sezon ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildi.

İlk olarak 2019-2022 yıllarında Fenerbahçe Beko'da oynayan skorer basketbolcu, ocak ayında ikinci kez takıma dahil oldu. De Colo, sarı-lacivertlilerde 2 Türkiye Kupası ve bir lig şampiyonluğu yaşadı.

