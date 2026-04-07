TFF kararını verdi! Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor

Süper Lig kulüpleri, 2025-2026 sezonunda 28 kişilik A takım listelerine 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı futbolcu yazabiliyordu. 2026-2027 sezonunda bu kuralın, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacağı duyurulmuştu.