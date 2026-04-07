TFF kararını verdi! Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) kulüplerin isteği doğrultusunda yabancı kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor. Kulüplerin taleplerini dinleyen TFF'nin, daha önceden duyurulan kararda önemli bir değişikliğe gideceği iddia edildi.

Süper Lig kulüpleri, 2025-2026 sezonunda 28 kişilik A takım listelerine 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı futbolcu yazabiliyordu. 2026-2027 sezonunda bu kuralın, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacağı duyurulmuştu.

Kulüplerin talepleri sonrası değişiklik

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulüplerin taleplerini dinleyen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralında değişikliğe gidecek. Gelecek sezon 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartının aranacağı öne sürüldü. Gelecek sezondan itibaren 10+4 olması planlanan yabancı kuralının 12+2 olarak değiştirilmesi bekleniyor.

Resmi açıklama bekleniyor

TFF'nin yabancı kuralındaki dikkat çeken değişiklik için nihai kararı aldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

