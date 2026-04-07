RTÜK’ten kritik uyarı: Teyitsiz görüntü paylaşanlara yaptırım

RTÜK, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yayın kuruluşlarını uyardı. Kurul, teyitsiz görüntülerin paylaşılmaması ve yalnızca resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini vurgulayarak, aksi durumda yaptırım uygulanacağını bildirdi.

RTÜK’ten yayın kuruluşları için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; Sadece resmî makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz.