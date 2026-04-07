Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonunda 91 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon'daki 101 şüpheliyi 5 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği operasyonlarda, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik arama köpeği de kullanıldı.

Gözaltına alınan 91 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda 4 kilo 930 gram sentetik madde, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 212 gram kokain, 2 bin 470 sentetik ecza, 77 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve kenevir tohumu ile 9 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek, 9 hassas terazi, 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar parayla altın ele geçirildi.

