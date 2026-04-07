Kıyamet kopacak İran'dan Trump'ın tehdidine 'karanlığa gömeriz' yanıtı

ABD başkanı Donald Trump'ın "İran medeniyetinin bu gece yok olacağı' tehdidine İran'dan son dakika karşılığı geldi. İran, ABD ile yapılan tüm görüşmeleri kesti. İran da karşı tehditler savurdu. Tahran yönetimi "ABD, İran’ın elektrik santrallerine saldırırsa, tüm bölge ve Suudi Arabistan tam bir karanlığa gömülecek' karşılığını verdi. İran 'ABD esneklik gösterirse biz de gösteririz' diyerek açık kapı da bıraktı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ Çarşamba saat 03:00'de başlayacağını duyurduğu büyük saldırının öncesinde hazırlık saldırılarına başladı. Trump ise tehditlerinin dozunu iyice arttırdı. ABD Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İran medeniyetinin bu gece yok olacağını" söyledi.

İRAN TÜM İLETİŞİMİ KESTİ

İran, Trump’ın tehdidinin ardından ABD ile olan tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını keserek mesaj alışverişinin askıya alındığını duyurdu.

KARŞI TEHDİT: KARANLIĞA GÖMERİZ

Tahran yönetimi de Trump'a karşı tehditler savurdu. İran, "Kırmızı çizgiyi aşarlarsa Orta Doğu'dan uzak bir yerde yanıt vereceğiz" duyurusu yaptı. Tahran yönetimi bölgedeki ABD müttefiklerini de hedefe koydu ve şu tehdidi savurdu:

-"ABD, İran’ın elektrik santrallerine saldırırsa, tüm bölge ve Suudi Arabistan tam bir karanlığa gömülecek

Babülmendeb boğazı kapatacak

Reuters'a konuşan İranlı yetkililer ise "durum kontrolden çıkarsa, İran’ın müttefikleri de Babülmendeb Boğazı’nı kapatacaktır" dedi. Babülmenden Boğazı, Hint okyanusunu Kızıldeniz'e bağlayan nokta olarak öne çıkıyor. Süveyş kanalından geçerek Akdeniz'e ulaşan ticari gemiler için büyük önem taşıyor.

ABD ESNEKLİK GÖSTERİRSE... İran'dan ortalığı yumuşatan mesajlar da geliyor.

*Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar, "Pakistan mesajlar iletmeye devam ediyor, ancak Amerika tavrını değiştirmedi. Amerikan tarafında esneklik gördüğümüzde biz de esneklik göstereceğiz" diye konuştu.

*Kaynaklar "Amerika’nın istediği şey Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıdır ve İran bunu “boş vaatler” karşılığında açmayacaktı" diye ekledi.

ABD Hark adasını İsrail demiryollarını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaşın 39. gününde gerilim kritik bir eşiğe ulaştı. ABD-İsrail saldırıları İran petrol ihracatının yüzde 90'ına temel olan Hark adasındaki radyo, radar ekipmanları vuruldu ve adayı İran'a bağlayan liman tamamen yok edildi. İsrail ise saldırılarını İran'ın demir yolu ağına yönlendirdi.

Trump adaya konma niyetinde

Petrol deryası Hark Adası yoğun saldırıların hedefi olurken, uluslararası basında yer alan analizlerde Washington’un yalnızca saldırıyla yetinmeyip adayı kontrol altına almayı hedeflediği iddia edildi. ABD’li üst düzey bir yetkili de Hark Adası’ndaki askeri unsurlara yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını doğruladı.

Hark adası neden önemli?

Basra Körfezi açıklarında yer alan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği stratejik bir merkez konumunda bulunuyor. Günlük milyonlarca varillik kapasiteye sahip tesisin devre dışı kalması ya da kontrol değiştirmesi, ülke ekonomisi için ciddi bir darbe anlamına geliyor.