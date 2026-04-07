BIST 12.921
DOLAR 44,61
EURO 51,62
ALTIN 6.664,41
HABER /  EKONOMİ

JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti

JPMorgan Chase, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda yıl sonu enflasyon beklentisi enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 28’e yükseltildi. Bankanın bir önceki enflasyon tahmini ise yüzde 26,4'tü.

Abone ol

JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik yayımladığı raporda, enerji fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu risklere dikkat çekerek faizlerdeki yüksek seyrin beklenenden daha uzun süre korunabileceği öngörüsünde bulundu.

Raporda Türkiye’de yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 30,87’ye gerilediği hatırlatılırken, yıl sonu enflasyon beklentisi enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle daha önce yüzde 26,4 olan seviyesinde yüzde 28’e yükseltildi.

Faiz beklentisi de yükseldi
JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisini yüzde 32’den yüzde 34’e çıkardı. Ayrıca kısa vadede faiz artışı ihtimalinin de masada olduğu ifade edildi.

Raporda, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış öngörülürken, bu kalemlerde yıllık enflasyonun yüzde 39 seviyesine ulaşabileceği tahmin edildi.

JPMorgan’a göre enerji fiyatları kaynaklı enflasyon baskısı devam ettiği sürece, para politikasında sıkı duruş korunacak. Bu da Türkiye’de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağı anlamına geliyor.

