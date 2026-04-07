İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Siyasilerden art arda tepki mesajları geldi

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu’nun önünde çıkan çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı. O saldırının ardından siyaset dünyasından da peş peşe açıklamalar geldi.

BEŞİKTAŞ'taki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışma sonrası sanal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.

Saldırı sonrası olay yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül ise "Hamdolsun, polislerimizin tedbirleri sayesinde, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Birisi ölü olarak ele geçirildi, iki kişi de yaralı olarak ele geçirildi."

"1 BAŞSAVCI İLE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

"TEHDİT VE PROVOKASYONLARLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

"TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZ TEDAVİ ALTINDA"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

İstanbul’da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

"BİRLİĞİMİZİ HİÇBİR TEHDİT BOZAMAZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:

Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır.